O POVO News: STF retoma julgamento sobre porte de drogas para uso pessoal

A edição aborda ainda o clima entre a base do presidente Lula após aprovação do texto do arcabouço fiscal

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 24. Com apresentação do jornalista Maisa Vasconcelos, a edição traz as últimas sobre a retomada dos julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que julga o porte de drogas para uso pessoal. A sessão é prevista para ser retomada às 18 horas.

A edição aborda ainda a Comissão de Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Deputados da oposição e da base batem boca na tentativa de aprovar requerimentos.

O programa recebe o deputado federal Mauro Filho (PDT) que analisa o "clima" entre os deputados tidos como base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a Câmara Federal aprovar o texto do arcabouço fiscal. O projeto que define o novo teto fiscal foi aprovado e agora passa pelo aval dos senadores.

O programa repercute também a fala da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), que afirmou que o Congresso está "depenando" sua pasta.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.