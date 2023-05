Câmara analisa decisão que suspendeu Taxa do Lixo

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), afirmou, nesta terça-feira, 23, um dia após a suspensão da Taxa do Lixo, que a procuradoria do parlamento está analisando o despacho do desembargador Duarval Aires Filho que suspendeu a cobrança. A Câmara é intimada na decisão e tem prazo de dez dias para prestar informações.

"A Procuradoria da Câmara está estudando o despacho do senhor desembargador, a quem nós respeitamos muito. Essa decisão foi em caráter liminar, em breve o tribunal deve se reunir no colegiado para se confirmar ou não esta liminar", afirmou.

Ele acrescenta que o Legislativo é "cauteloso", mas seguirá a orientação da Justiça: "Estamos aguardando com muita cautela. Obviamente vamos seguir a orientação que a Justiça determinar, aquilo que o Poder Judiciário cumprir vai ser obedecido e acatado pela Câmara". Na época em que a taxa foi votada, Gardel era líder do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara.

Sobre a Taxa do Lixo

O projeto que autorizou a cobrança da taxa foi aprovado pela Câmara Municipal em placar apertado, 20 a 18, em dezembro do ano passado. Novo projeto precisou ser votado para garantir isenções para 70% da população.

O valor da taxa varia entre R$ 21,50 a R$ 133,23 por mês, a ser definido pelo critério da área edificada do imóvel. São cobrados proprietários, titulares do domínio útil ou o possuidores a qualquer título de unidade ou subunidade imobiliária autônoma, edificada ou não, beneficiada pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos.

Os domicílios são categorizados em residencial, não residencial e terreno. As categorias residencial e não residencial são divididas nas subcategorias padrão baixo, normal, padrão alto e luxo. Para terreno, é cobrado valor anual correspondente ao valor mínimo.

Na última segunda-feira, 23 de abril, o desembargador Duarval Aires Filho, relator do caso no TJCE, determinou a suspensão provisória da lei até que o mérito da legislação seja analisado pelo colegiado de juízes da Corte.

No fim de abril, o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro Freitas, entrou com ação para pedir a inconstitucionalidade da lei. No texto, ele argumentou que a taxa "não pode ser exigida" porque não espelharia corretamente a prestação de serviço ou potencialidade de sua utilização diante do pagamento da cobrança.



O procurador-geral, na argumentação, usa como exemplo cobrança pelo recolhimento de resíduos sólidos em João Pessoa, capital da Paraíba. Segundo ele, a lei na cidade considera a periodicidade da coleta, a distância do imóvel e o uso do imóvel como fatores determinantes para a definição dos parâmetros da cobrança da taxa, "o que não acontece na Lei de Fortaleza".