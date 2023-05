Lula terá seis reuniões no domingo na cúpula do G-7; bilateral com Zelenski ainda é dúvida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma agenda cheia para o domingo, último dia da cúpula do G-7 em Hiroshima, Japão. Já são seis reuniões marcadas, entre chefes de governo e empresários, para além da visita dos chefes de governo ao Parque Memorial da Paz e da sessão conjunta "Rumo a um mundo pacífico, estável e próspero".

A eventual reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, no entanto, ainda é uma dúvida.

Zelenski pediu formalmente o encontro com o presidente brasileiro. Contudo, Lula se esquivou e ainda não aceitou o convite ,apesar da pressão da comunidade internacional. O Brasil tenta adotar uma postura neutra no conflito no Leste Europeu.

Confira a agenda completa do presidente Lula para o domingo. Os horários são do Japão, 12 horas à frente de Brasília:

08h30: Visita dos chefes de delegação e cônjuges dos países convidados e das organizações internacionais ao Parque Memorial da Paz de Hiroshima

09h50: Encontro com o Primeiro-Ministro do Canadá, Justin Trudeau

10h40: Encontro com o Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi

11h45: Sessão de trabalho do G7 + países convidados: "Rumo a um mundo pacífico, estável e próspero"

14h30: Encontro com o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres

15h15: Encontro com o Primeiro-Ministro da República Socialista do Vietnã, Pham Minh Chinh

16h15: Encontro com o Presidente da União das Comores, Azali Assoumani

17h00: Reunião com conglomerados empresariais e banco de financiamento japonês.