Presidência envia ao Senado indicação para defensor público-geral da DPU

A Presidência da República encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome do defensor público federal Igor Roberto Albuquerque Roque para exercer o cargo de defensor público-geral federal da Defensoria Pública da União (DPU), na vaga decorrente do término do mandato de Daniel de Macedo Alves Pereira. A indicação consta de mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 19.