O POVO News: Mulher de Mauro Cid diz à PF que ele fraudou cartões de vacinação

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 19. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição traz as últimas informações sobre o depoimento de Gabriela Cid, mulher do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura a inclusão de informações falsas no cartão de vacina de integrantes das famílias deles e do ex-presidente.

A edição aborda ainda o voto os bastidores para a definição dos relatores do arcabouço fiscal no Senado Federal. Entre os cotados estão Davi Alcolumbre (União Brasil) e Omar Aziz (PSD). O projeto de lei complementar, enviado em abril à Câmara dos Deputados pelo Poder Executivo, institui o novo arcabouço fiscal, que deve substituir o teto de gastos em vigor.

O programa analisa o pedido do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que abriu prazo para que a Câmara dos Deputados apresente esclarecimentos sobre a Proposta de Emenda à Constituição 9/23 (PEC). O projeto anistia partidos políticos que não cumpriram cotas de gênero ou raça nas eleições de 2022.

A edição também repercute a fala do senador Sérgio Moro (União Brasil) que culpou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT, partido em que o presidente é filiado, pela cassação do mandato de deputado de Deltan Dallagnol (Podemos). O agora ex-parlamentar organizou manifestação no Paraná.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO