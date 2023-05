MP recebe relatório de CPI que aponta desvio de 2 toneladas de carne de escolas em Aquiraz

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) informou nesta quinta-feira, 18, que recebeu o relatório da CPI instaurada pela Câmara Municipal Aquiraz. O documento aponta o desvio de duas toneladas de carne que deixaram de ser entregues às escolas do município e prejuízos na casa de meio milhão de reais por superfaturamento na gestão do prefeito Bruno Gonçalves (PL). O MPCE vai analisar o relatório.

A CPI da Câmara Municipal apontou, em relatório final, que duas toneladas de carne não foram recebidas pelas unidades educacionais, mas constam nas notas fiscais emitidas. O colegiado analisou licitação movida pela Prefeitura e concluiu ainda que a gestão firmou contrato com valores superfaturados resultando em um prejuízo de mais de meio milhão de reais aos cofres públicos.

“Houve ausências, no que diz respeito às entregas completas da mercadoria como comprovado através dos mesmos recibos, o que gerou um atesto e pagamento de 2.003 kg (duas toneladas) de carnes que não foram entregues", diz um trecho do documento. A Comissão foi encerrada na semana passada após o texto ser enviado justamente ao MPCE e aos Tribunal de Contas do Ceará (TCE) e da União (TCU).

O relatório afirma que a Prefeitura de Aquiraz pagou à empresa contratada um sobrepreço de mais de R$ 500 mil, com realinhamento de preço três vezes maior que o percentual permitido. Sob uma “justificativa falsa”, os vereadores afirmam que o aumento partiu por iniciativa gestão e causou “prejuízos incalculáveis”, “vez que a empresa não entregou todos os produtos adquiridos, a exemplo da carne moída”.

O texto explica que em uma das notas fiscais o peito de frango estava sendo fornecido para a Prefeitura no valor de R$ 14,86, conforme proposta vencedora na licitação. Entretanto, um mês depois, o preço foi alterado para R$ 27,95, um reajuste de 88,08%, sob justificativa de “equilíbrio econômico financeiro” através de aditivo. Os vereadores questionam que, mesmo considerando as altas do mercado, o valor foi ajustado acima do permitido pela legislação e “sem justificativa”.

É apontado ainda que a Prefeitura teria sido "conivente" com a empresa, porque, ao saber que os produtos não foram entregues nos locais programar, não aplicou multa. "A Prefeitura de Aquiraz causou dano ao erário ao pagar duas vezes pelos mesmos serviços, haja vista que, primeiramente, pagou a

empresa que não realizou o serviço acordado, depois pagou novamente para que ela mesma realizasse o ofício da contratada, além de não ter aplicado as devidas sanções à empresa, o que, por certo, gera improbidade administrativa para os agentes envolvidos", detalha o texto.

Por questões técnicas, os três vereadores integrantes da comissão analisaram apenas um dos lotes de uma licitação que tinha como finalidade comprar alimento para a emenda escolar de creches, escolas do fundamental e para alunos do EJA. O início da investigação se deu com uma denúncia de um morador que gerou a abertura de processo de cassação, por meio de uma Comissão Processante, na Câmara.

Por sorteio, no entanto, a decisão ficou sob a relatoria de integrantes da base do prefeito e foi encerrada. A CPI conseguiu ser aberta, ainda em 2022, quando a oposição era composta por nove parlamentares. Nesse meio tempo, o número diminuiu e atualmente conta com apenas quatro, entre eles, o presidente da Câmara, Jair Silva (PP).



A Prefeitura acusou, quando a CPI foi instaurada, que se tratava de uma perseguição política e afirmou que tinha aberto auditoria para apurar a situação. O presidente na Câmara rebate acusação de que o relatório teria cunho político." As evidencias estão lá aprovado, não tem nada a haver com politica. É o trabalho do legislativo. A mudança na oposição não mudou nada no trabalho de fiscalizar as escolas, os postos de saúde", disse ao O POVO.

O parlamentar ressalta que a Câmara não conseguiria, por exemplo, abrir processo para cassar o prefeito, já que a maior parte atua como base. Ele afirma esperar resposta dos órgãos de fiscalização, que, segundo o vereador, confirmaram o recebimento do relatório. "Existem os órgãos de controle como Ministério Público para fazer a investigação e ver a veracidade, se configurem crimes, é o papel da Justiça poder afastar. No campo da CPI, ela cumpriu sua função ", afirmou ainda.



Por meio de nota, a Prefeitura considerou o documento como "frágil e superficial" e acusou os vereadores de terem como "único objetivo de desgastar a imagem da gestão. "A Comissão não se atentou a analisar os fatos e os méritos envolvidos. Em vez disso, pareceu que os vereadores da oposição tiveram um único objetivo de desgastar a imagem da gestão, seguindo uma prática conhecida pela população de Aquiraz", afirmou no texto.

A nota ressalta ainda que a própria gestão já havia previsto que a CPI "terminaria dessa forma". "Em nenhum momento do relatório foram apontadas ligações diretas entre possíveis irregularidades e o atual gestor", afirma.