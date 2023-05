Haddad: Não posso comentar sobre cassação de Dallagnol sem conhecer o processo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não pode opinar sobre o processo que resultou na cassação do mandato de deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) por fraude eleitoral, determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por unanimidade na noite desta terça, 16.

A decisão foi unânime e atendeu a pedido do PT, que alegou que Dallagnol era alvo de processos disciplinares quando disputou as eleições em 2022, o que é proibido pela Lei da Ficha Limpa.

"Não posso comentar sobre o processo do deputado Dallagnol, porque não conheço o processo. Eu só falo de processo que eu conheço. No caso do presidente Lula, eu falava porque tinha lido muito. Sinceramente, não posso opinar. Mas decisão judicial tem que ser cumprida. Se tiver recurso recorre, se tiver injustiça, recorre. Até no âmbito internacional tem direito a recorrer", disse.