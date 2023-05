O POVO News: Petrobras reduz preço da gasolina nesta terça-feira

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 16. Com apresentação da jornalista Maisa Vasconcelos, a edição traz as últimas informações sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Polícia Federal no que diz respeito às fraudes no seu cartão de vacinação.

A transmissão também discutirá a decisão da Petrobras em aprovar uma nova estratégia comercial para definir os preços do diesel e da gasolina. O anúncio, que foi feito na manhã desta terça-feira, já pode afetar os valores a partir de amanhã. Para discutir o assunto, a edição conversa com o vice-presidente na Associação Comercial do Ceará (ACC), Bruno Iughetti.

O programa discute ainda a solicitação do ministro da Segurança e Justiça, Flávio Dino, em investigar a compra de carnes no governo Bolsonaro. As carnes eram destinadas para a composição de cestas básicas para os indígenas, contudo, nunca foram entregues aos mesmos.

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre as mensagens encontradas nos celulares de aliados de Bolsonaro evidenciando a articulação de um golpe. Conforme a PF, o plano consistia em incentivar ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao sistema eleitoral, bem como convencer a cúpula do exército a rejeitar a vitória de Lula (PT) sobre Bolsonaro. Prender o ministro Alexandre de Moraes também estava nos planos do governo.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.



