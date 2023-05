Cancelado debate sobre transposição do São Francisco proposto por André Fernandes

Foi cancelado o debate que seria promovido nesta terça-feira, 16, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle sobre a transposição do rio São Francisco. A reunião havia sido solicitada pelo deputado federal cearense André Fernandes (PL). Não há nova data para o debate.

Conforme Fernandes, imagens gravadas em janeiro deste ano mostrariam que trechos da transposição foram obstruídos, inviabilizando o curso normal das águas.

"Curiosamente, a obra de transposição se arrastou durante 13 anos e a sua conclusão trouxe inúmeros benefícios aos nordestinos, inclusive àqueles que sobrevivem diretamente da agricultura. Depois de tanto empenho, querer obstruir o funcionamento de determinada obra pelo simples fato do governo anterior ter concluído e causar enormes prejuízos à população, é inadmissível", afirmou o parlamentar, conforme a Agência Câmara de Notícias.

Fernandes argumentou ser "a maior obra de infraestrutura hídrica do país, dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, e beneficia cerca de 390 municípios e 12 milhões de pessoas dos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco".