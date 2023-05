Paulo Teixeira: temos planos emergencial para retomar assentamentos em maio

O ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA), Paulo Teixeira, disse que a pasta está com um plano emergencial para retornar com assentamentos a partir do mês de maio. "Serão novos assentamentos em áreas que o Incra (Instituto Nacional de Reforma Agrária) já possui", afirmou durante a Feira da Reforma Agrária, em São Paulo.

O ministro disse que será fornecido crédito para a instalação destes assentamentos, além de assistência técnica para o início da produção nos locais. Ele afirmou ainda que as ações do Abril Vermelho, em que o Movimento Sem Serra (MST) organizou ocupações, foi totalmente superado pelo governo. "Pedimos que os grupos se retirassem das terras da Embrapa e da Suzano e eles se retiraram", disse. O governo ainda abriu uma mesa de negociação entre o movimento e a Suzano, de acordo com Teixeira.

Para o Plano Safra deste ano, Teixeira afirmou que haverá um programa de juros diferenciados para os produtores rurais que fizerem práticas restaurativas de agroecologia. Reflorestamento produtivo é uma prática que também vamos adotar. Irei aos estados do Norte porque vamos começar lá um programe de reflorestamento produtivo."