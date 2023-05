Fernanda Pacobahyba destaca visita de Lula ao Ceará e retomada de obras paradas

A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, comemorou o anúncio do presidente Lula (PT), junto do Ministério da Educação, do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, para a retomada das obras inacabadas e paralisadas na área.

“São mais de 3.500 obras paralisadas pelo Brasil. A gente não acredita que dá para começar coisas novas com esse monte de esqueleto espalhado”, disse em entrevista à repórter Nathally Kimberly, da rádio O POVO CBN.

De acordo com Fernanda, o Ceará é destaque como a melhor educação do Brasil. “Então acho que é o lugar mais apropriado para fazer pulsar e se espalhar essa onda de boa educação, que é o Ceará, por todo o país”.

O anúncio ocorre na cidade do Crato em agenda do presidente Lula marcada para a tarde desta sexta-feira, 12, no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti. O presidente iniciou sua agenda no Ceará na escola EEMTI, e em seguida no Centro de Eventos do Ceará para o anúncio do Programa Escolas em Tempo Integral e depois irá para o Crato.