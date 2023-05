O POVO News: Alexandre de Moraes manda soltar Anderson Torres

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 11. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição abordará a decisão do ministro Anderson Torres, do Supremo Tribunal Federal (STF), de mandar libertar o ex-ministro Anderson Torres.

O programa traz ainda as últimas informações sobre a Operação Lesa Pátria, que tem por objetivo identificar as pessoas que financiaram e depredaram os atos golpistas de 8 de janeiro.

Sobre o PL das Fake News, a edição abordará a tramitação da proposta no Congresso, bem como o pedido de abertura de inquérito para investigar os diretores do Google e Telegram. Esta solicitação foi feita pela Procuradoria Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (SFT). Para explicar sobre, o programa conversa com o coordenador nacional do Movimento, Gilmar Mauro.

O programa comenta ainda sobre a visita do presidente Lula (PT) ao Ceará, que está prevista para esta sexta-feira, 12. A edição comenta sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que inicia hoje a 4° Feira Nacional da Reforma Agrária, que ocorre em São Paulo.

A respeito do esquema de manipulação no futebol brasileiro, a edição conversa com o repórter de Esportes do O POVO, Breno Rebouças. Ele explica quais medidas estão sendo adotadas pelos clubes e pela Confederação Brasileira de Futebol diante das denúncias de manipulação.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

