Na Câmara, promotores de festas de São João pedem mais recursos públicos

A Comissão de Cultura da Câmara promoveu na última sexta-feira, 5, audiência pública para discutir mais arrecadação de recursos fornecidos pelo Estado para os eventos de festas juninas e o reconhecimento da quadrilha junina como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Sobre o assunto Mais 4 cearenses começam a ser julgados por atos golpistas e podem virar réus no STF

Reajuste de servidores do Ceará começa a tramitar: quanto será, quando e quem recebe

Promotores das festividades destacaram a importância cultural e social da quadrilha. “A dança em grupo ajuda a fortalecer os laços comunitários e a promover a inclusão social. As quadrilhas são formadas por pessoas de diferentes idades, origens e classes sociais. E trabalham juntas para criar algo bonito e significativo”, disse Michael da Silva, diretor da Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas de Grupos Folclóricos do Brasil (Conaqj).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A representante do Ministério do Turismo na audiência, Maria Fernanda Melis, afirmou que a principal fonte de renda das festas juninas são emendas parlamentares.

De acordo com a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, serão destinados R$ 3,8 bilhões aos estados e municípios para incentivo da cultura local, mas as finalidades sendo precedidas por meio de audiências públicas.

Em abril deste ano, Geraldo Alckmin, no exercício da Presidência da República, sancionou lei de autoria do deputado Fábio Mitidieri (PSDE) que reconhece as festas juninas como manifestação da cultura nacional.