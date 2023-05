Morre o jornalista e marqueteiro Chico Santa Rita aos 83 anos

Aos 83 anos, o jornalista e publicitário brasileiro Francisco Santa Rita morreu na madrugada desta segunda-feira, 8, em Portugal. Nascido em Palmas, no interior do Paraná, o marqueteiro vivia na região do Douro, no norte do país europeu, desde o fim de 2016 e vinha sofrendo com as consequências do Alzheimer. Editor-chefe do Jornal Hoje, da TV Globo, no início da década de 1980, e com passagem pelo Jornal da Tarde, Chico, como era mais conhecido, ganhou notoriedade ao atuar com marketing político em campanhas eleitorais.

Em 1963, após ser premiado em um concurso da Prefeitura de São Paulo com uma peça de teatro de sua autoria, Santa Rita foi convidado para trabalhar no jornal A Tribuna, de Santos, na Baixada Santista. Após seis meses na cobertura de política, ele veio para a capital paulista, onde passou a integrar a equipe do Jornal da Tarde como editor do caderno Variedades. Deixou o veículo em 1968, quando passou a trabalhar na revista Realidade, da editora Abril.

Em 1981, Santa Rita chegou à TV Globo. Na emissora, ao atuar como editor-chefe do Jornal Hoje, foi um dos responsáveis pela mudança no perfil do telejornal, que passou a investir em temas de interesse do público jovem feminino. Na Globo, também foi editor do programa Sem Censura, sobre investigações jornalísticas, com entrevistas e reportagens. Paralelamente, também participou de forma ativa em coberturas especiais.

A carreira no marketing político começou durante a ditadura militar, quando comandou a campanha vitoriosa de Noel de Carvalho à prefeitura de Resende (RJ). Posteriormente, trabalhou no segundo turno para o ex-presidente Fernando Collor de Mello na eleição de 1989. O conhecimento de Santa Rita sobre marketing também esteve em discussões importantes da história do Brasil, como o plebiscito em campanha pelo presidencialismo e pela República (1993) e na campanha contra o referendo do desarmamento (2005).

Santa Rita tentou entrar para a política em 2010, quando se candidatou a deputado federal por São Paulo pelo PV e obteve 9.873 votos (0,05% dos válidos). Ficou como suplente.

Em comunicado nas redes sociais, Fernanda Zuccaro, mulher de Santa Rita, informou que o funeral vai ocorrer nesta segunda-feira, a partir das 21 horas, em São Paulo. Nesta terça-feira, 9, o corpo do jornalista será cremado. "Chico pediu que sua despedida fosse alegre. Flores do campo, acepipes e champanhe. Vinho e cachaça também! Assim nada de coroas de flores (ele abominava), tampouco roupa preta. Venha se despedir do grande Chico Santa Rita, o meu Francisco, brindando sua vida", escreveu.