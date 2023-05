Ministra Marina Silva é internada com Covid

Marina está no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), está internada desde a madrugada deste sábado, 6. Ela foi diagnosticada com Covid-19 e apresenta sinusite. Marina está no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo.

Conforme informação da Folha de S.Paulo, ela tem sintomas gripais, como tosse, coriza e mal-estar. A ministra está clinicamente bem, tem exames laboratoriais estáveis e os pulmões não foram afetados. Ela está no quarto do hospital. A internação foi por precaução.

Marina esteve internada em março, em Brasília, também com sintomas de gripe, mas na época foi descartada Covid-19.