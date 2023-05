Marina Silva é internada em hospital de SP com covid e sinusite

A ministra do Meio Ambiente Marina Silva passa por exames no instituto do Coração (InCor), na capital paulista, após ter sido diagnosticada com covid-19 e sinusite. Ela deu entrada no hospital na madrugada de hoje e está bem clinicamente.

Marina está sob cuidados da equipe médica do InCor e tem sintomas gripais com um quadro de tosse, coriza e mal-estar. Procurada, a assessoria da ministra informou que o resultado do teste de covid-19 foi confirmado na manhã de hoje, e que a internação é preventiva por recomendação médica para realização de avaliações sobre seu estado de saúde.