Lula: fiquei de marcar telefonema com Macron sobre paz entre Rússia e Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que quer ter com o presidente da França, Emmanuel Macron, "a mesma conversa que tive com a China" em relação à guerra na Ucrânia. "Não dava para conversar na coroação do rei, então fiquei de marcar telefonema para falar com ele porque não é segredo. Já conversei com a Índia, vou voltar a conversar com o Macron."

"Alguém nesse mundo tem que se preocupar com a paz, tomar uma decisão e tentar convencer aqueles que estão em guerra a pararem com a guerra, sentarem e negociar", afirmou a jornalistas após a coroação do Rei Charles III, em Londres, na manhã deste sábado.

Lula disse que também abordará o assunto no encontro dos Brics, no final do ano, para "encontrar um jeito de negociar". "Vamos juntando essas conversas e vamos reunir pessoas em torno de uma mesa. E para isso precisa parar de atirar", ressaltou.

O assessor especial para assuntos internacionais da presidência e ex-chanceler Celso Amorim já viajou à Rússia e deve viajar para a Ucrânia dia 10, segundo Lula.