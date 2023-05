Lula diz que vai levar reivindicações ambientais ao G7, G20 e Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai levar a reivindicação de mais recursos para preservar a Amazônia ao G7, G20 e Brics. Afirmou que o objetivo é levar o tema a reuniões para tomar "decisões que façam com que a humanidade comece a acreditar que os governos estão dizendo a verdade quando falam na questão da preservação ambiental."

Sobre o assunto Lula: rei Charles disse para eu cuidar da Amazônia, e falei que preciso de ajuda

"Muita gente fala na questão climática, mas na hora de ajudar não ajuda. Muitos países que têm florestas querem preservar, mas precisam de ajuda", declarou à imprensa há pouco, direto do Reino Unido, onde participou a cerimônia de coroação do rei Charles III.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula também exaltou a "grande potência" do Brasil na questão climática. "Temos oportunidade enorme com o hidrogênio verde que está sendo explorado agora em todos os Estados do Nordeste, temos eólica, solar, com muita oportunidade de crescimento. O que não falta no Brasil é oportunidade de energia renovável e vamos discutir no G20, G7, Brics, em cada reunião", reforçou.