O POVO News: Lula em Londres para a coroação do rei Charles

A edição também fala sobre a discussão da saúde pública do Ceará, a reunião de governadores do Estado e a CPMI dos atos golpistas

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 5. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição traz as últimas informações sobre a viagem do presidente Lula (PT) a Londres bem como a reunião do petista com o primeiro-ministro do Reino Unido.

A transmissão exibe um panorama da discussão da Comissão de Direitos Humanos do Senado sobre a situação da saúde pública do Ceará.

O repórter Filipe Pereira explicará ainda os principais assuntos discutidos na reunião dos governadores do Ceará, realizada no Centro de Eventos do Ceará nesta sexta-feira, 5. A iniciativa teve como principal objetivo discutir a pauta do desenvolvimento de energias renováveis.

O POVO News também contará com a participação do correspondente do O POVO em Brasília, Paulo Biage, que falará sobre o pedido de Marinho para garantir a maioria na CPMI dos atos extremistas. A solicitação foi negada por Pacheco, que permitiu que o Governo preenchesse a maioria das vagas da Comissão.

Além disso, a edição apresenta a decisão do STF em formar maioria para derrubar a validade do indulto dado pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL) ao deputado Daniel Silveira.

Veja mais informações ao vivo.

O programa explica ainda a fraude de Bolsonaro nos dados do cartão de vacinação bem como o acesso da defesa do ex-presidente ao caso. Os advogados de Bolsonaro avaliam depoimentos.

A edição discute ainda a articulação do governo para averiguar a viabilidade da CPI dos atos golpistas.