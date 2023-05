Lula se reúne com primeiro-ministro do Reino Unido nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá se reunir, na tarde desta sexta-feira, 5, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, em Londres. De acordo com a agenda oficial da Presidência da República, o encontro está previsto para ocorrer às 16h, horário local - 4h à frente de Brasília.

Lula embarcou na tarde desta quinta-feira, 4, rumo à capital de Portugal, Lisboa, onde irá fazer uma escala a Londres. A previsão de chegada a Lisboa é 7h, horário local. Às 8h30, horário local, o presidente embarca para Londres.

A chegada na capital da Inglaterra está prevista para às 11h. O primeiro compromisso será às 16h com Sunak. Já às 17h, Lula participará de uma recepção oferecida às delegações estrangeiras pelo Rei Carlos III. A coroação do novo rei irá acontecer no sábado, dia 6.