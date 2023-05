Projeto da LDO do Ceará para 2024 começa a tramitar na Assembleia

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024 começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará na quarta-feira, 3. O projeto de LDO é o primeiro enviado pelo governo Elmano de Freitas (PT) e estima e fixa o orçamento de recursos para pagamento de dívidas e investimentos para o exercício de 2024.

Elaborado pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), a LDO de 2024 dará permissão à Secretaria da Fazenda para restituir as pessoas que pagaram o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) de forma indevida.

Já em relação ao transporte público, o mesmo benefício do óleo diesel e gás natural passará por uma manutenção, conforme definição do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Isso representa crédito de ICMS de 52,78%.

Segundo o projeto, os recursos definidos pela LDO deverão ser destinados prioritariamente à conclusão de projetos já em andamento.

“Os recursos destinados aos investimentos deverão, preferencialmente, priorizar as conclusões dos projetos em andamento, a funcionalidade e a efetividade da infraestrutura instalada e, em casos de investimentos voltados a novas unidades, observar vazios assistenciais e o planejamento da oferta regional das ações governamentais”, diz o texto.

O projeto, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2024, está de acordo com o Plano Plurianual 2024-2027 e apresenta adequações relevantes que têm impacto no ambiente de negócios.

Segundo o escrito no projeto de lei, a LDO poderá revisar as metas fiscais caso "ocorrências macroeconômicas, mudanças na legislação e outros fatores que afetam as projeções das receitas, incluidos os critérios adotados para a estimativa de arrecadação e despesas previstas no Anexo I desta Lei, justifiquem e comprovem a necessidade de alterações"

A plataforma Ceará Transparente disponibilizará os investimentos feitos, por região de planejamento, para fins de acompanhamento da execução orçamentária dos investimentos previstos na Lei Orçamentária de 2024.



Em julho de 2022, a Assembleia Legislativa do Ceará havia aprovado, por unanimidade, o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para o exercício de 2023. Na época, foram apresentadas 65 emendas parlamentares para um orçamento previsto em R$ 48,6 bilhões. Destas, 18 foram aprovadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).





