Pacheco anuncia sexta a decisão de vagas para a CPMI dos atos golpistas

ATUALIZAÇÃO: Base de Lula deve ter 21 das 32 cadeiras em CPMI dos atos golpistas

A proporcionalidade das vagas na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas será definida nesta sexta-feira, 5, sinalizou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A oposição no Senado espera a decisão para saber se ocupará duas ou três cadeiras na CPMI. Após o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) migrar de bloco com o intuito de conseguir mais uma cadeira para o governo na Comissão, o líder da oposição, senador Rogério Marinho (PL-RN), solicitou a questão de ordem.

A inclusão do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL) na Operação "Venire" da Polícia Federal, que investiga fraudes de dados no cartão de vacinação, causou receio da oposição, que acredita que a iniciativa gere um desgaste do então presidente. Ainda que a oposição não tenha retirado o apoio à CPMI, o assunto não foi tido como prioridade.

A partir disso, é previsto que a instalação ocorra nas próximas semanas. A sugestão anterior era para que os procedimentos começassem após o feriado do dia 1° de maio.