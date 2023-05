O POVO News: áudios revelam assessores de Bolsonaro discutindo golpe de Estado

A edição também fala sobre a posse do novo ministro do GSI, General Amaro, a retomada do conselhão de Lula e a identidade do mandante do assassinato de Marielle Franco

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 4. Com apresentação da jornalista Raquel Gomes, a edição traz as últimas informações a respeito do plano para um golpe de Estado articulado por aliados do então presidente Jair Bolsonaro (PL) após derrota nas eleições presidenciais de 2022. A revelação partiu do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-general Mauro Cid.

O programa discutirá ainda a retomada do conselhão do governo Lula (PT), que foi instaurado durante as primeiras gestões petistas. Além disso, será discutida a nomeação do novo ministro do GSI, General Amaro, que foi empossado pelo presidente Lula antes de o petista viajar à Inglaterra.

O POVO News também destaca o cumprimento de prisão contra CACs, realizado pela Polícia Federal, que visa deter quem não recadastrou armas e possui mandado de prisão em aberto.

Em entrevista ao vivo, o deputado federal, Tarcísio Mota (Psol) comentará o que se sabe sobre a revelação de um preso pela PF sobre o assassinato de Marielle Franco.

O programa contará com a participação do correspondente do O POVO em Brasília, Paulo Biage, que falará sobre a decisão do Copom em manter a taxa de juros básicos da economia em 13,75% ao ano e explicará a decisão do deputado Claudio Cajado em apresentar o relatório do novo marco fiscal nos próximos dias.

Veja mais informações ao vivo:

Outro tema a ser abordado no programa é a prática de “rachadinha” envolvendo o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). O Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio de Janeiro elaborou um laudo que sinaliza fortes indícios da prática de rachadinha no gabinete do vereador.

Para comentar sobre as notícias do interior do Estado, a edição conversa com o repórter da CBN Cariri, Guilherme Sampaio, que comenta sobre a prisão de um traficante cearense que levava vida de luxo em Juazeiro do Norte.