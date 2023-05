Investigação contra cartão de vacina de Bolsonaro começou no governo dele

A investigação que culminou na quarta-feira, 3, com a prisão de seis pessoas do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve início no próprio governo dele. O então ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, pediu abertura de investigação neste sentido para averiguar a inclusão de dose falsa no cartão de vacinação do presidente, que dizia aos seguidores que não havia se vacinado e nem pretenderia. Seria então uma apuração de uma suposta tentativa hacker "adversária" de simular uma contradição do presidente em relação ao discurso antivacina.

Conforme o jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, Rosário então pediu ao Ministério da Saúde acesso ao cartão de vacinação de Bolsonaro e comprovou que Bolsonaro não estava no local indicado como sendo o da aplicação — na hora em que o cartão indicava em que a falsa aplicação havia ocorrido.

A gestão Rosário abriu investigação em 30 de dezembro de 2022, penúltimo dia de governo Bolsonaro. E a atual gestão de Vinícius Carvalho, atual CGU, avançou com a apuração em parceria com a Polícia Federal.

