Auxílio-alimentação e ajuda de custo a conselheiros tutelares de Fortaleza são aprovados

Foi aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza projeto que garante auxílio-alimentação e ajuda de custo aos conselheiros tutelares. O projeto de lei n° 132/2023, proposto pela Prefeitura, também prevê o auxílio independentemente do valor da remuneração recebida pelos profissionais.

A Prefeitura justifica o projeto de lei "entendendo a relevância das atividades realizadas pelos Conselheiros Tutelares de Fortaleza". O texto fala da necessidade de ajuste no que diz respeito à percepção de auxílio-alimentação e ajuda de custo. A proposta foi aprovada na sessão ordinária nesta quarta-feira, 3.

Em março deste ano, a Câmara Municipal aprovou o projeto do Executivo que amplia o número de conselhos tutelares na Capital de 8 para 12, com a criação de mais quatro órgãos e que já foi sancionada por Sarto.

Eleições para conselhos tutelares

As eleições para o Conselho Tutelar de Fortaleza ocorrem em 1° de outubro deste ano, de acordo com informações da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci). As inscrições para a prova tiveram início no primeiro dia de abril, e a avaliação ocorrerá dia 21 de junho.

