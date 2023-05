Bolsonaro tem alta chance de estar inelegível em 2026, dizem analistas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) provavelmente estará inelegível em 2026, acreditam representantes de casas de análise de risco político e quatro analistas independentes (veja abaixo quem são) que compõem o Barômetro do Poder, estudo realizado pelo site de economia InfoMoney. Foi feito entre 25 e 28 de abril, portanto antes da Operação Verine, deflagrada na quarta-feira, 3 de maio, com mandados de busca e apreensão no endereço do político do PL. O celular dele foi apreendido, além de terem sido presos seis pessoas do seu entorno.

A suspeita que recai sobre ele é de ter sido beneficiado com a adulteração do cartão vacinal, de modo que constasse como imunizado ao tempo em que era adepto do discurso antivacina no contexto da pandemia de covid-19.

Além disso, ele enfrenta 16 ações na Justiça Eleitoral. As chances de vir a ficar inelegível eram tidas como muito altas para 23% dos observadores em fevereiro deste ano. Saltou para 36% (+13) em março. Em abril, o percentual chegou a 50% (+14).

“Liderança eleitoral será Bolsonaro ou Tarcísio, na hipótese bastante plausível de inelegibilidade do primeiro. Mas 'liderar a oposição' significa articulá-la politicamente no Congresso. E nele é o senador Rogério Marinho o mais habilitado para isso”, afirmam os participantes na pesquisa.

Para estes quinze analistas, aliás, Bolsonaro tem 47% de ser o principal comandante da oposição a Lula nos próximos quatro anos. Imediatamente atrás dele está o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), com 40% das previsões. Romeu Zema (Novo) e Rogério Marinho (PL-RN), governador de Minas Gerais e líder da oposição no Senado Federal, respectivamente, somam 7%.

O Barômetro do Poder ouviu 11 consultorias políticas e 4 analistas independentes: BMJ Consultores Associados, Control Risks, Dharma Political Risk & Strategy, Empower Consultoria; Eurasia Group; Medley Global Advisors; Patri Políticas Públicas; Ponteio Política; Prospectiva Consultoria; Pulso Público; e Tendências Consultoria Integrada; Antonio Lavareda (Ipespe); Carlos Melo (Insper); Claudio Couto (EAESP/FGV) e Thomas Traumann.