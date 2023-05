Carmelo denuncia Sarto à OEA por "colapso da saúde" em Fortaleza

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) denunciou o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA). Como justificativa, o deputado fez um panorama da precariedade das unidades de emergência da capital, relatando que, das nove unidades, cinco foram fechadas pelo gestor.

"Há um verdadeiro colapso da saúde, e o cidadão sofre, em especial os cidadãos fortalezenses, já que o atual prefeito decidiu fechar cinco das nove emergências hospitalares. Não bastasse, em virtude da ausência de condições dignas de trabalho, atrasos salariais e sobrejornada, os profissionais da saúde estão entrando em greve, prejudicando mais ainda o direito à dignidade e à integridade previstos nos artigos 5 e 11 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969)", consta no documento.

O parlamentar relata que, nos últimos dois anos, Sarto teria cometido uma série de decisões equivocadas que resultaram em prejuízos no setor da saúde dos fortalezenses. Dentre estas as ações, Carmelo pontua a demolição do Hospital Distrital Gonzaga Mota, na Messejana, na qual ressalta não ter tido uma audiência pública, e destaca que os médicos da instituição hospitalar não foram avisados previamente sobre tal demolição.

Além desse caso, o deputado menciona o fechamento arbitrário das emergências dos Hospitais Gonzaguinha da Barra do Ceará, de Messejana e do José Walter, bem como o Hospital Maternidade Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará.

Segundo Carmelo, a gestão marca ainda os movimentos grevistas de profissionais do setor da saúde por falta de condições dignas de trabalho, nos quais enfermeiros, médicos e dentistas anunciaram a paralisação dos serviços, em razão de sucessivas ofensas às condições dignas de trabalho nos aparelhos de saúde geridos pela Prefeitura de Fortaleza.

A demissão e a rotatividade frequente dos Secretários de Saúde do Município de Fortaleza também resultam na decadência dos serviços públicos, visto que a gestão é irregular e não está centrada em melhorias a curto e longo prazo.

O deputado acrescenta que as vistorias realizadas por parlamentares comprovam o fechamento de unidades de emergência, bem como a escassez de insumos e falta de atendimento. Carmelo menciona ainda que, a troca de farpas entre Sarto e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), resulta em crises institucionais.

"Não obstante, a inabilidade enquanto gestor, o Sr. Sarto também demonstrou uma profunda incompetência política, enquanto reiteradamente troca ofensas com o atual governador do Ceará, chegando a culpá-lo pelos problemas enfrentados na saúde de Fortaleza. Elmano de Freitas pediu para que ele parasse de pensar somente nas eleições", pontua Carmelo Neto na denúncia.



