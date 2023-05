'Quando eu sair em 2026, vocês vão ter Universidade na Zona Leste', diz Lula no 1º de maio

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, citou nesta segunda-feira, 1º de maio, sua "saída" do governo em 2026, fim do seu terceiro mandato. "Vamos começar a fazer a Universidade Federal da Zona Leste. Eu vou começar e vou terminar essa Universidade da Zona Leste no meu mandato e quando eu sair em 2026 vocês vão ter Universidade na Zona Leste", disse Lula, durante o ato de 1º de maio organizado pelas centrais sindicais em São Paulo.

A fala do presidente ocorre em meio às especulações sobre se irá disputar ou não as eleições presidenciais em 2026.

Foi o primeiro evento de Lula com centrais de trabalhadores após a sua eleição. A organização do evento estima que 40 mil pessoas participam do ato no Vale do Anhangabaú.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ato unificado de 1º de maio é organizado pelas centrais sindicais CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Intersindical Classe Trabalhadora, CSB, Nova Central e Pública.

Tags