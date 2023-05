Na Agrishow, Tarcísio diz que não vai tolerar invasão de propriedades privadas em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reiterou o combate às invasões de propriedades privadas durante sua participação na Agrishow, principal feira de tecnologia agrícola do País, realizada em Ribeirão Preto (SP). "Vamos proteger a propriedade privada no Estado de São Paulo e não vamos tolerar invasão. Os que invadirem terrenos no Estado de São Paulo terão um só destino: a cadeia", afirmou Tarcísio.

A declaração vem de encontro às recentes denúncias de invasão de terras pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e da abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os casos.

Na Agrishow, o governador também estava acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do senador Marcos Pontes (PL) e do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), entre outros membros do governo do Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na abertura do discurso, o governador cumprimentou o ex-presidente, afirmou que agradece a Bolsonaro por "tudo o que fez" por ele enquanto ministro e na eleição para governador. "(Agradeço) por ter aberto portas que ninguém abriria", afirmou.

O governador também cumprimentou o secretário estadual de Agricultura, Antonio Julio Junqueira de Queiroz.

Tarcísio disse ter apreço e orgulho pelo agronegócio e afirmou que o executivo e o legislativo estaduais vão "fazer diferença" para o setor.

Tags