Bolsonaro desembarca em Ribeirão Preto e deve visitar Agrishow

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou neste domingo, 30, no aeroporto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Nesta segunda, 1°, ele deve visitar a Agrishow, a maior feira do País de tecnologia e agronegócio. A presença de Bolsonaro na abertura do evento foi a causa do "desconvite" feito ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Na noite do sábado, 29, a organização do evento cancelou a cerimônia de abertura, por causa de "toda a repercussão gerada". Mesmo assim, o ex-presidente manteve a ida ao evento. Seus apoiadores o receberem no aeroporto Doutor Leite Lopes, em Ribeirão, neste domingo.

O ministro Carlos Fávaro afirma que a organização do evento sugeriu a ele que fosse apenas no segundo dia, para evitar constrangimentos diante da presença de Bolsonaro. O gesto foi recebido no Palácio do Planalto como uma "descortesia" e declarada preferência pelo ex-presidente.

Oministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, chegou a afirmar que o Banco do Brasil iria retirar o patrocínio destinado ao evento. "Descortesia e mudança de caráter de um evento institucional de promoção do agronegócio para um evento de características políticas e ideológicas. Ou é uma feira de negócios plural e apartidária ou não pode ter patrocínio público", disse o ministro.

Na noite de sexta-feira, 28, o Banco do Brasil emitiu um comunicado afirmando que sua participação no evento será "comercial". A presidente da instituição, Tarciana Medeiros, cancelou a palestra que faria durante a Agrishow.

Desde 1994, quando foi criada a feira, esta seria a primeira vez que nenhum representante do governo federal participaria da abertura.

