Congressista dos EUA diz que prefere filha trans morta a deixá-la fazer transição de gênero

Kerri Seekins-Crowe, uma congressista do estado de Montana, nos Estados Unidos, fez um discurso transfóbico durante sessão plenária, no dia 23 de março deste ano. Kerri sugeriu que preferia ver sua filha, que teve ideias suicidas por 3 anos, morrer do que permitir que ela fizesse transição de gênero.

A representante do Partido Republicano, partido do ex-presidente Donald Trump, patrocinou uma legislação para proibir cuidados médicos de afirmação de gênero para menores transgêneros e repercutiu nas redes sociais após o ‘The Intellectualist’, comunidade internacional no Twitter, publicar um vídeo com as falas da representante.

No vídeo em questão, Kerri discursou: "Um dos grandes problemas que ouvimos hoje e sobre o qual conversamos ultimamente é que, sem cirurgia, o risco de suicídio aumenta muito. Bem, sou um daqueles pais que viveu com uma filha com tendências suicidas por três anos", disse Seekins-Crowe. “Alguém uma vez me perguntou: 'Eu não faria qualquer coisa para ajudar a salvá-la?' E eu realmente tive que pensar e a resposta foi: 'Não’”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Montana bill sponsor: I prefer my transgender daughter commit suicide rather than allow her to transition.



- Rep. Kerri Seekins-Crowe (R)pic.twitter.com/28e1aCWiR7 — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) April 27, 2023

Segundo a republicana, as súplicas de sua filha eram “manipulação emocional”. "Eu não ia ceder à sua manipulação emocional porque ela era incapaz de tomar essas decisões e eu tinha que tomar essas decisões por ela", disse Seekins-Crowe.

“Eu não ia deixá-la destruir minha família e não iria deixá-la me separar porque eu tinha que ser forte por ela, eu tinha que ter uma visão para a vida dela quando ela não tinha nenhuma.”, acrescentou.

Kerri foi criticada por outros congressistas com a repercussão do caso nesta semana. O legislador democrata de Los Angeles, na Califórnia, Ted Lieu, D-Calif, criticou a legisladora republicana no Twitter, nesta quinta-feira, 28.

I vehemently disagree with this speech by GOP state rep Kerri Seekins-Crowe. But you know what she didn’t say? That it should be the government’s role to make personal decisions for families. Why is she now shoving her private decision down other people’s throats? https://t.co/Fuyu2q42CJ — Ted Lieu (@tedlieu) April 28, 2023

"Discordo veementemente deste discurso da representante estadual do Partido Republicano Kerri Seekins-Crowe. Mas você sabe o que ela não disse? Que deveria ser papel do governo tomar decisões pessoais para as famílias. Por que ela agora está empurrando sua decisão privada na garganta de outras pessoas?" Ted Lieu escreveu.



Sobre o assunto Maioria que votou em Bolsonaro no 2.º turno apoia regulação de rede social

Janones relembra vídeo polêmico de André Fernandes e cearense reage: "Alguns jovens evoluem"

Fachin critica anistia a quem mentiu sobre Justiça Eleitoral

Barroso nega habeas corpus e mantém Anderson Torres na prisão

Tags