Barroso nega habeas corpus e mantém Anderson Torres na prisão

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso, negou nesta sexta-feira, 28, o pedido da defesa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal Anderson Torres para deixar a prisão. Em outro caso, o ministro Alexandre de Moraes cobrou a defesa do ex-ministro sobre a apresentação de senhas inválidas para acesso às informações de seu celular.

O aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio de seus advogados, alegou ter sofrido nesta quarta-feira, 26, uma "crise de ansiedade" no Batalhão de Polícia Militar em Brasília, onde está preso há mais de cem dias.



O pedido de habeas corpus foi fundamentado em um laudo psiquiátrico de sábado, 22, que recomendou a prisão domiciliar de Torres para "conter crises" e como forma de "prevenção de suicídio". O ex-ministro pedia liberdade provisória, admitindo ser submetido a medidas cautelares alternativas, ou ser colocado em prisão domiciliar.

Barroso considerou que a jurisprudência do Supremo não permite uso de habeas corpus contra decisão de outro integrante da Corte. Neste ano, o ex-ministro questionava a decisão de Moraes, que já havia mantido a prisão.

Torres está preso desde o dia 14 de janeiro e é alvo de investigação em curso por suposta omissão com os atos golpistas contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília, de 8 de janeiro. Na época dos ataques, o ex-ministro de Bolsonaro era secretário de Segurança Pública do DF e responsável pela PM.

