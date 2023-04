Adufc elege nova diretoria para o biênio 2023-2025; veja os nomes

Neste ano, as eleições ocorreram de forma presencial por meio de urnas do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE)

A Chapa 1, “Adufc nas lutas: pela universidade pública, por mais democracia e direitos”, foi a vencedora das eleições para Diretoria e Conselho de Representantes do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Biênio 2023-2025). O resultado foi divulgado, nesta quinta-feira, 27 pela Comissão Eleitoral.



A única chapa inscrita no pleito obteve 851 votos, sendo eleita para a Diretoria do Sindicato. No total, foram contabilizados 900 votos, sendo 22 nulos e 27 brancos. Para o Conselho de Representantes, foram eleitas 26 chapas.

A apuração ocorreu na sede da Adufc em Fortaleza e foi aberta a docentes, após o fechamento das urnas. A nova presidente da entidade será a professora Irenísia Oliveira, do Departamento de Literatura da UFC, que atuou como vice-presidente nas duas últimas gestões.

Neste ano, as eleições ocorreram de forma presencial por meio de urnas do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) distribuídas nos departamentos e unidades acadêmicas, bem como nos prédios do Sindicato na capital e no interior. Estavam aptos a participar da eleição docentes sindicalizados da UFC, Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Diretoria eleita para o biênio 2023-2025:

Presidente:

Irenísia Torres de Oliveira (Deptº. de Literatura – CH/UFC)



Vice-presidente:

Roberto da Justa Pires Neto (Deptº. de Saúde Comunitária – FAMED/UFC)



Secretária-geral:

Maria Inês Escobar (Deptº. de Ciências do Solo – CCA/UFC)



1ª Secretária:

Aline Cristina de Oliveira Abbonizio (Instituto de Humanidades – UNILAB)



Tesoureiro-geral:

Jimmy Robson Rodrigues da Costa (Cultura Hispânica – CH/UFC)



1ª Tesoureira:

Daniele de Oliveira Bezerra de Sousa (Deptº. de Bioquímica e Biologia Molecular – CC/UFC)



Diretora de Patrimônio:

Amanda Bezerra de Sousa Pino (Centro de Ciências e Tecnologia/UFCA)



Diretor de Assuntos de Aposentados:

João Bosco Furtado Arruda (Aposentado do Deptº. de Engenharia Mecânica/UFC)



Diretora de Atividades Científico-Culturais:

Ana Amélia de Moura Cavalcante de Melo (Deptº. de História/UFC)



Diretora de Relações Intersindicais:

Sônia Pereira (Aposentada do Deptº. de Estudos Especializados – FACED/UFC)



1ª Suplente:

Luana Viana Costa e Silva (Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária – Campus Crateús/UFC)

2º Suplente:



Willian Fernando Domingues Vilela (Inst. Formação de Professores – Campus Brejo Santo/UFCA)

