Adelita Monteiro representa governo Elmano em evento de líderes da juventude na Índia

A secretaria da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro, representou o governo Elmano no Youth 20 (Y20), evento que reuniu jovens líderes de 20 países para discutir questões relevantes para a juventude. A titular da Sejuv integrou a Delegação Brasileira Oficial que participou do evento na cidade de Leh, na Índia, de 26 a 28 de abril de 2023.

Adelita se tornou a primeira cearense a participar da delegação oficial brasileira no evento, além de ser a única mulher e nordestina dentre os cinco representantes do Brasil. “O papel dos jovens líderes é consolidar uma lógica política na qual o desenvolvimento humano está acima da acumulação de capital. Sem isso não é possível alcançar uma sociedade ambientalmente sustentável, onde consensos sejam construídos com base na justiça social e no bem comum”, enfatizou.

A secretária participou da palestra “Construção da paz e reconciliação: Inaugurando uma era sem guerra”, em que destacou que a diversidade deve ser celebrada e a desigualdade combatida.

Adelita pontua que esteve representando o Brasil, pontuando a importância do protagonismo político das jovens mulheres, ressaltando a defesa de minorias. “É fundamental o combate ao racismo que vitimiza cotidianamente nossa juventude negra, endossando o combate aos crimes de ódio e reconhecendo o protagonismo dos nossos povos originários”, declarou.

Ela finalizou dizendo que a juventude tem um papel importante na defesa da democracia, combate às fake news, e que pôde discutir o futuro do trabalho em uma diretriz geradora de oportunidades para jovens da periferia e campo por meio da garantia de acesso a tecnologias inovadoras e energias sustentáveis.

Além dela, estiveram representando o Brasil na Y20 na Índia o empreendedor Rodrigo Reis, o chefe de gabinete do prefeito de Florianópolis Rafael de Lima, Rafael Aud, e o secretário nacional do PSD Jovem, Matheus Hector.