PSB indica deputado Duarte Jr. (MA) para compor CPMI dos atos antidemocráticos

O deputado federal Duarte Jr. (MA) foi indicado para representar o PSB na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos, do dia 8 de janeiro. Este é o primeiro nome oficial divulgado à imprensa.

Pelo tamanho da bancada, o PSB terá uma vaga de rodízio no colegiado. A sigla compõe a base do governo e faz parte do maior bloco partidário da Câmara, "blocão" do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), composto por 174 deputados da União Brasil, PP, federação PSDB/Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade e Patriota.

O "blocão" na Câmara terá direito a 5 vagas no colegiado. O bloco formado por MDB, PSD, Republicanos e Podemos terá direito a 4 vagas. A Federação PT-PCdoB-PV terá 2 vagas; Rede/PSOL, 1 e PL, 2. Novo, PSB, Avante, Solidariedade, Podemos e Patriota entram no sistema de rodízio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags