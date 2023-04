O POVO News: ministro recusa feto de plástico dado por Girão e é aplaudido

O programa analisa ainda as negociações em torno do PL das Fake New

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 27. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a polêmica em torno da recusa do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, em receber do senador Eduardo Girão (Novo-CE) um boneco que, segundo o congressista, representava “uma criança de 11 semanas de gestação”.

Veja mais informações ao vivo:

Mais detalhes também sobre a CPI dos atos antidemocráticos, que convocou os generais Marco Edson Gonçalves Dias e Augusto Heleno. Como se trata de convocação, e não convite, os ex-chefes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) têm que comparecer.



A edição também debate as tentativas da bancada evangélica na Câmara dos Deputados de mudar o projeto de lei das Fake News e inserir uma garantia de que conteúdos postados por esses religiosos e seus fiéis não sejam derrubados por plataformas por serem considerados ofensivos à população LGBTQIA+.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.



Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

