Senador do PT diz que base de Lula errou ao não apoiar CPMI do 8/1 desde o início

Requerimento para instalação da Comissão Parlamentar foi lido em sessão conjunta do Congresso Nacional nesta quarta-feira, 26

O senador Humberto Costa (PT) afirmou, nesta terça-feira, 25, que os parlamentares da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) erraram ao não apoiar a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) dos ataques golpistas desde o início.

O senador participou do programa O POVO News e considerou o ato como um “erro de interpretação”. “É óbvio que uma CPI para um governo que tá começando, independentemente até de tratar de algum tema relativo a um governo, pode gerar uma dificuldade para votação de matérias importantes”, explicou Humberto.

“Mas se não tivesse havido manifestação da parte do governo contra a implementação da CPI, certamente ela teria perdido força e ela não estaria agora sendo implantada", acrescentou. A leitura do requerimento da Comissão Parlamentar aconteceu nesta quarta-feira, 26.

O senador explicou que o fato de Lula não ter apoiado a Comissão desde o início deu combustível para a extrema-direita insistir na medida. “Quando o presidente falou que era contra, obviamente que, entre a extrema direita, veio a ideia de ‘ora se o presidente está contra é porque tem alguma coisa por trás’, e aí insistiram nisso”, acrescentou o senador.

Antes contrário à instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar os ataques às sedes dos três Poderes no dia 8 de janeiro, o governo Lula decidiu mudar a estratégia após a demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias.

A mudança de estratégia do governo Lula agora prevê um novo diálogo entre parlamentares para iniciar a CPMI, que precisava das assinaturas de pelo menos um terço dos membros de cada Casa do Congresso Nacional.

“O importante é que eles (parlamentares da extrema-direita) vão, na minha opinião, quebrar a cara. Não vão conseguir mudar uma versão, um dado da realidade, que são as cenas tudo que aconteceu”, prosseguiu Humberto. "E o pior: eu acho que a CPI vai terminar revelando a participação de peixes graúdos que certamente vão ter que responder à CPI, à justiça e ao Ministério Público", finalizou.

Apesar da resistência do Executivo nos primeiros meses de gestão, a oposição, sob liderança do deputado federal cearense André Fernandes (PL), autor da proposta, obteve assinaturas de 194 deputados e 37 senadores.



