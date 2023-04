Reajuste de servidores: Congresso aprova verbas para aumento de 9%

Votação ocorreu nesta quarta-feira, 26, durante sessão conjunta do Congresso Nacional

O Congresso Nacional aprovou, nesta quarta-feira, 26, o reajuste salarial para os servidores públicos brasileiros. Em sessão conjunta com deputados federais e senadores, foi aprovado o aumento de 9% no salário dos servidores federais.

A votação ocorreu de forma simbólica, ou seja, sem contagem de votos, e deu parecer positivo sobre o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 2/23, que custará R$ 11,6 bilhões neste ano e já estava incluído no Orçamento de 2023. Apenas a bancada do Partido Novo foi contra a aprovação da medida.

O projeto de lei atende a um acordo realizado entre as entidades representativas dos servidores e a Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP), reativada pelo governo em fevereiro deste ano. Com a aprovação, o texto é encaminhado para ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



