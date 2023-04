O POVO News: Congresso abre CPMI dos atos golpistas e Bolsonaro depõe na PF

O programa O POVO News realiza nesta quarta-feira, 26, sua 81ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a decisão do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de fazer a leitura do requerimento de criação da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro.

O ato oficializa a abertura do colegiado, cabendo a cada bloco partidário enviar suas indicações de membros, que terão 120 dias para entregar o relatório da investigação.

Veja mais informações ao vivo:

Mais detalhes também sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal em Brasília sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, quando milhares de seus apoiadores invadiram as sedes dos Três Poderes.



Bolsonaro, que entrou no edifício em um carro com vidros escuros e sem dar declarações à imprensa, é investigado como suposto instigador e autor intelectual dos atos que tentaram derrubar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



A edição também debate a decisão da Câmara dos Deputados de aprovar nesta terça-feira, 25, por 238 votos a 192, o pedido de urgência para análise do PL das fake news. A proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.

O programa analisa ainda a aprovação dos recursos para o Piso da Enfermagem e para a o reajuste dos servidores

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

