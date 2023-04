Defesa de Anderson Torres pede revogação de prisão por "risco de autoextermínio"

A defesa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro, Anderson Torres, fez um novo pedido de habeas corpus alegando que o quadro de saúde de Torres piorou. A defesa diz que o ex-ministro corre “o risco de tentativa de autoextermínio”.

Torres está preso desde janeiro de 2023, e, nesta quarta-feira, 26, o advogado do ex-ministro, Eumar Novacki, argumentou que, “diante da piora significativa do quadro clínico do Sr. Anderson Torres e severa crise ocorrida no final da tarde de segunda-feira, dia 24, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Supremo Tribunal Federal”.

Segundo o pedido, “há imperiosa necessidade de preservação da vida, com a resposta urgente que a excepcionalidade do caso exige” com o aumento do “risco de tentativa de autoextermínio”. A defesa diz que o pedido de habeas corpus é necessário para “conter essas crises e [a] prevenção de suicídio”, indicou a internação domiciliar de Anderson Torres.

Torres trocou de advogados e tenta mais uma vez a liberdade provisória. O primeiro pedido foi negado por Moraes no mês passado, em março. Ele agora é representado por Eumar Novacki, Raphael Vianna de Menezes, Edson Smaniotto e Fábio Fernandez.

Anderson Torres está preso por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito sobre o papel de autoridades nos atos golpistas na Praça dos Três Poderes. A decisão que mandou prendê-lo, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, citou "descaso" e '"conivência" com os radicais.

O ex-ministro iria prestar depoimento à Polícia Federal (PF), nesta segunda-feira, 24, porém a oitiva foi adiada por conta do pedido da defesa e não há nova data para ocorrer. Segundo os advogados, o estado de saúde de Anderson Torres foi o motivo para o não comparecimento ao depoimento.

Porém, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, reiterou que

o investigado tem “direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo”.

Contudo, segundo a defesa do ex-secretário, o atual estado de saúde de Anderson Torres não dava condições para o comparecimento à oitiva.



