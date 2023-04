CPI das apostas terá 34 deputados; MST e Americanas, 27 cada

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das apostas esportivas na Câmara terá 34 deputados, enquanto as CPIs do Movimento dos Sem Terra (MST) e a da Lojas Americanas terão, cada uma, 27 membros, com o mesmo número de suplentes. A leitura dos requerimentos para instalação dos colegiados foi feita pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), durante sessão da Casa ocorrida nesta noite.

Os membros de cada comissão serão designados pelos líderes partidários. A CPI do MST, contrária aos interesses do governo, conta com a articulação da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que protesta contra a onda de invasões de propriedades rurais deflagrada neste mês, como mostrou o Estadão/Broadcast. Os ruralistas acumulam atritos com a gestão petista nestes primeiros três meses.

O autor do requerimento de criação da CPI, o deputado Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS), justifica que há "propriedades rurais produtivas sendo invadidas", além de "um crescimento desordenado" dessas ações.

A CPI da Lojas Americanas, protocolada pelo líder do PP na Câmara, André Fufuca, prevê investigar o rombo contábil registrado na varejista. Já a CPI das apostas esportivas, de autoria do líder do PSB na Câmara, Felipe Carreras (PE), vai investigar esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol profissional no Brasil.

