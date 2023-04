O POVO News: Lula é alvo de protestos da extrema-direita em Portugal

O programa traz ainda detalhes sobre a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) a favor do PL das Fake News e também analisa a instalação de 3 Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) nesta semana

O programa O POVO News realiza nesta segunda-feira, 24, sua 79ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Parlamento português, onde o petista foi homenageado e enfrentou protestos dos parlamentares de extrema-direita durante seu pronunciamento.

Mais detalhes também sobre a ida do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para participar de audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal. A visita foi para prestar esclarecimentos sobre o atual patamar da taxa básica de juros no Brasil (a Selic, fixada em 13,75% ao ano desde agosto de 2022).

O programa traz ainda detalhes sobre a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) a favor do PL das Fake News e também analisa a instalação de 3 Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) nesta semana. Os colegiados devem investigar as inconsistências contábeis das Lojas Americanas, a manipulação de jogos de futebol no Brasil por causa de apostas esportivas e a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

