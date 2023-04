Morre o ex-vereador de Fortaleza Ivá Monteiro, aos 65 anos

Morreu na última segunda-feira, 24, o ex-vereador de Fortaleza Ivá Monteiro, aos 65 anos, em decorrência de um câncer. O ex-parlamentar estava internado para tratar a doença e não resistiu.

Monteiro também atuou como presidente do Sindicato das Escolas Particulares e como radialista. Ivá foi eleito vereador da Capital em 1996, pelo PSC, com 5.897 votos.

Nesta terça-feira, 25, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) decretou luto oficial de três dias em razão do ocorrido. A sessão plenária foi levantada pelo vereador Paulo Martins (PDT), vice-presidente da Casa, em razão do falecimento de Ivá Monteiro. O velório do ex-parlamentar acontece hoje, às 15 horas, no Jardim Metropolitano.



