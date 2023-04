Gleisi Hoffmann volta a criticar presidente do BC: "Continua falando besteiras"

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) Gleisi Hoffmann (PR), condenou as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, proferidas na manhã desta terça-feira, 25, em audiência no Senado.

"Fazer política não é papel de presidente do Banco Central. Lá vem Campos Neto fazendo política, adora dar entrevistas e fazer palestras, o que não é papel de presidente de Banco Central", escreveu Gleisi no Twitter. "Hoje pelo menos foi ao Senado pra prestar contas, mas continua falando besteiras”.

A presidente prosseguiu pedindo providências aos senadores da Casa. “O papel dele é controlar a inflação. São quase dois anos sem atingir a meta, mesmo com juros estratosféricos. Senado precisa tomar providências", finalizou.



Nas declarações, o presidente do BC reconheceu a escalada dos juros e afirmou nunca ter visto um aumento considerável de juros como durante o período eleitoral de 2022. “Nunca na história desse país, nem na história do mundo, foi feito um movimento de aumento de juros tão grande no período eleitoral, mostrando que o Banco Central, mesmo no período eleitoral, entendeu que a inflação ia subir, entendeu antes de grande parte dos outros países, mas fez uma subida muito grande no ano eleitoral”, disse.

A presidente do Partido dos Trabalhadores já criticou Campos Neto em outras ocasiões, afirmando que ele “prejudica o país” e que a decisão mais útil que ele pode tomar é “pedir para sair do cargo”.

No que diz respeito à inflação, o percentual poderia ser de 10% e os juros de 18,75%, sinaliza uma estimativa calculada pelo Banco Central e levada ao Senado por Campos Neto. A possibilidade seria viável caso o BC não tivesse aumentado os juros, hipoteticamente, por pressão eleitoral.

