8 de janeiro: veja os principais vídeos do circuito interno do Planalto

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) divulgou os arquivos com a íntegra das imagens das câmeras do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto gravadas no dia 8 de janeiro de 2023.

O dia foi marcado por centenas de manifestantes golpistas que invadiram e vandalizaram a sede do Poder Executivo. As imagens estavam sob sigilo por fazer parte de inquérito policial que investiga os ataques de 8 de janeiro, mas alguns trechos haviam sido divulgados. A íntegra foi tornada pública após a CNN mostrar na última quarta-feira, 19 trechos em que aparecia o então ministro do GSI, general Gonçalves Dias, junto dos golpistas. O general pediu demissão.

O POVO selecionou os momentos mais relevantes registrados:

Golpistas furtando um busto e quebrando objetos

Golpistas aparecem furtando um busto, fazendo gesto obsceno com o dedo médio para as filmagens e quebrando objetos. As imagens são do 4º andar (lado leste); elevador do 4º andar e entrada do Palácio do Planalto.

Período: Entre 15h30min e 16 horas

4º - Golpistas furtando um busto e quebrando objetos



Golpistas aparecem furtando um busto, dando dedo para as filmages e quebrando objetos durante o 8 de janeiro. As imagens são do 4º andar (lado leste); elevador do 4º andar e entrada do Palácio do Planalto + pic.twitter.com/u3Oy9yVyMH — Jogo Político (@jogopolitico) April 25, 2023

Furto de caixa eletrônico

Período: 16h01min e 16h03min

Imagens flagraram um golpista que participou dos ataques de 8 janeiro tentando saquear um caixa eletrônico instalado na sede do governo federal. A tentativa de forçar o equipamento ocorreu às 16h01min.

3º - Furto de caixa eletrônico



Imagens flagraram um golpista que participou dos ataques de 8 janeiro tentando saquear um caixa eletrônico instalado na sede do governo federal. A tentativa de forçar o equipamento ocorreu às 16h01min. pic.twitter.com/0uUx7hPq41 — Jogo Político (@jogopolitico) April 25, 2023

Golpistas no 3° andar, antessala da Presidência da República

Período: 16h18 min às 16h18min54s

Imagens mostram manifestantes golpistas circulando por pelo menos uma hora dentro da antessala e no gabinete da Presidência da República sem que as forças de segurança impedissem o acesso à área restrita.

Principais momentos em vídeos do circuito interno do Palácio do Planalto durante ataques golpistas:



1º - Imagens mostram manifestantes golpistas circulando por pelo menos uma hora dentro da antessala e no gabinete da Presidência da República sem ação das forças de segurança + pic.twitter.com/pcnqBKVEo0 — Jogo Político (@jogopolitico) April 25, 2023

Gonçalves Dias aparece no elevador no 3° andar

As câmeras de segurança do Planalto captaram todos os passos do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias. Em vídeos, ele se depara com extremistas no terceiro andar do prédio.

Período: 16h18 min às 16h19min

2º - Gonçalves Dias aparece no elevador no 3° andar



As câmeras de segurança do Planalto captaram todos os passos do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias. Em vídeos, ele se depara com extremistas no terceiro andar do prédio + pic.twitter.com/HQ7SgwoZ44 — Jogo Político (@jogopolitico) April 25, 2023

Discussão entre ministros de Lula após a invasão do dia 8 de janeiro.



As imagens mostram um momento de tensão entre os ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite do dia 8 de janeiro, após a invasão do Planalto por golpistas.

5º - Discussão entre ministros de Lula após a invasão do dia 8 de janeiro.



As novas imagens mostram um momento de tensão entre os ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite do dia 8 de janeiro, após a invasão do Planalto por golpistas. pic.twitter.com/ybos6SryMW — Jogo Político (@jogopolitico) April 25, 2023

