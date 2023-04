Zilda Arns, que dá nome ao Hospital da Mulher de Fortaleza, entra para Livro dos Heróis da Pátria

A pediatra e sanitarista Zilda Arns Neumann entrou para o "Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria", que reúne nomes importantes para a história do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei nº 14.552, de 20 de Abril de 2023, nesta segunda-feira, 24, para incluir o nome de Zilda no livro. Em Fortaleza, ela dá nome ao Hospital da Mulher, inaugurado em 2012 pela então prefeita e atual deputada federal Luizianne Lins (PT).

Zilda Arns é reconhecida nacional e internacionalmente por ter fundado a Pastoral da Criança e posteriormente a Pastoral da Pessoa Idosa. Ela desenvolveu um trabalho de prevenção com famílias carentes e ensinando muitas mães a preparar o soro caseiro. Por meio desta e de outras ações, ela ajudou a combater a desnutrição no Brasil.

Para ter o nome incluso no "Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria", também chamado de "Livro de Aço", é necessário dez anos da morte da personalidade para ter o nome inscrito no artefato. Zilda morreu em 2010, vítima do terremoto no Haiti em 2010. Ela dava uma palestra na capital do país, Porto Príncipe, quando os abalos sísmicos iniciaram.

A pediatra já foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz três vezes e trabalhou junto a comunidades para ensinar mães de crianças em situação de vulnerabilidade a usar o soro caseiro, que combate a diarreia e a desidratação.

Até março de 2023, 64 títulos foram inscritos no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, sendo 51 homens e 13 mulheres. São militares, escritores ou intelectuais, revolucionários, políticos, enfermeiros, inventores, músicos e um imperador.

O artefato é feito de aço e, para gravar o nome do homenageado e sua biografia, é feita uma uma cerimônia in memoriam. O livro se encontra em Brasília, no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves.

