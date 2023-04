Vereadora de Caucaia denuncia violência política de gênero em sessão na Câmara

A vereadora Enedina Soares (PT) usou as redes sociais para denunciar ter sido vítima de violência política de gênero durante sessão da Câmara Municipal de Caucaia na última quinta-feira, 20. A acusação foi feita contra o vereador e vice-presidente da Casa, Dr. Carlinhos (DC), que presidia a sessão.

No Instagram, Enedina, que também é presidente licenciada da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Ceará (Fetamce), afirma não ter tido espaço para rebater acusações realizadas por vereadores da Casa, que fizeram pronunciamentos após ela ceder seu tempo de fala.

“A senhora pede pela ordem. O seu tempo já terminou. O tempo já expirou, nós vamos cumprir regularmente. Eu já prorroguei por várias vezes o tempo, a senhora vai ficar sem a palavra. A senhora vai pedir pela ordem. Eu não estou cortando a sua palavra, a senhora vai pedir pela ordem e vai explicar o seu convencimento, vai refutar o que achar necessário pela ordem. Eu não estou cerceando o seu direito. O tempo acabou", disse o líder do prefeito Vitor Valim (sem partido).

Logo depois, a petista rebate o presidente da sessão por não ter direito a mais minutos para se pronunciar. "Pessoas aqui tiveram meu uso de tempo e eu vou ter um minuto para concluir? Na sessão passada, acabou duas horas da tarde, todo mundo falou o tempo que quis, e eu estou tendo um minuto para tentar responder a inúmeros vereadores que pediram uma parte durante o meu tempo?", diz Enedina, que teve o microfone desligado.

“Eu nunca vi nenhum vereador ou vereadora ter o tratamento que eu tive ao usar a tribuna. O que aconteceu aqui foi uma violência política de gênero, foi um gesto autoritário”, afirmou Enedina, após o episódio. "O que se concretizou nessa sessão foi uma ação desproporcional, porque em nenhum momento eu faltei respeito com nenhum vereador com o vídeo que eu fiz, eu não cito nem o nome vereadores", completou.

A petista informou ter sido ameaçada por outros vereadores de ser acionada pelo Código de Ética da Casa após, um dia antes, usar as redes sociais para criticar o cancelamento de uma reunião que aconteceria entre os parlamentares e um representante da Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), organização social responsável pela gestão das unidades hospitalares da cidade. A publicação não foi bem recebia por governistas na Câmara.

Movimentos sindicais realizam um série de denúncias promovidas por usuários e funcionários do sistema de saúde de Caucaia. Entre as reclamações, estão as supostas más condições de funcionamento das unidades de saúde, problemas com escala de trabalho, falta de profissionais e medicações, alimentação, além de infraestrutura. O tema agora vem sendo pautado no Legislativo municipal.

Na mesma sessão, Dr. Carlinhos defendeu que o adiamento da reunião com a INST para esta quarta-feira, 26, já teria sido acordada anteriormente com todos os vereadores porque, até o momento, a organização ainda não estava com as informações prontas para ser entregues aos parlamentares.

"A reunião foi adiada porque todos nós sabemos que, por mais incauto que seja para o cidadão, nós estamos diante do serviço público e serviço público não se faz como na iniciativa privada, onde o gestor municipal ou diretor simplesmente bota uma pessoa para fora (...) Não adianta ter uma reunião onde não vai ser uma reunião objetiva e naquele momento eles não tinham elementos para dar explicação aos vereadores", disse o parlamentar.

O vice-presidente da Câmara continuou: "Agora, o que eu entendo e a maneira que ficou subentendido é que havia omissão parte dessa Casa. Em nenhum momento. Pela segunda vez acho que a senhora age erradamente".

Uma das falas realizadas no plenário foi a do vereador J. Wellington (PSD), também da base do governo. "A senhora fez um vídeo ontem na sala das comissões, que foi resolvido entre a Casa, entre os vereadores, que a reunião seria adiada. Está faltando acho que um pouco de diálogo da senhora com os demais vereadores", alegou.

Em nota, Enedina alega ser "atacada de diferentes modos pelos parlamentares da base do prefeito Vitor Valim". "Não temos receio de debater nenhuma pauta com o Executivo, estamos aqui para exaltar o que é positivo, porém, não vamos fechar os olhos para os problemas do povo”, ressaltou.

