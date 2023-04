O POVO News: o que os novos vídeos revelam sobre os ataques de 8 de janeiro

O programa O POVO News realiza nesta segunda-feira, 24, sua 76ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta as novas imagens do circuito interno do Palácio do Planalto divulgadas pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI).



Ao todo, foram disponibilizadas mais de 200 horas de gravações, de 33 câmeras de segurança espalhadas pelos quatro andares do edifício. Novas imagens internas do Planalto mostram mais ações dos golpistas, outros passos do general Gonçalves Dias, membros do governo e policia.

Veja mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais detalhes também sobre a denúncia encaminhada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (SF) contra mais 139 pessoas por envolvimento nos atos de depredação no 8 de Janeiro. O programa informa ainda sobre a viagem do governador Elmano de Freitas (PT) a Brasília para reunião reúne com o vice-presidente Gerald Alckmin e o ministro da Fazenda Fernando Haddad.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO



Sobre o assunto Revisão do FGTS: acompanhe ao vivo julgamento no STF nesta quinta, 20

Governo de SC concede cargo de confiança para filha de Michelle Bolsonaro

Dino isenta Gonçalves Dias e diz que discussão é se GSI seguirá existindo

Moraes dá 48 horas para PF ouvir ex-ministro do GSI

Tags