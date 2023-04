Ministro interino do GSI diz que tornará públicas imagens do 8 de janeiro

A ação cumpre a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que solicitou a quebra do sigilo das imagens

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, anunciou, nesta sexta-feira, 21, que tornará pública as imagens das câmeras de segurança captadas durante a invasão do Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Segundo gestor, a pasta vai começar o trabalho a partir deste sábado, 22.



"Seguiremos trabalhando no GSI amanhã a partir das 9h para dar cumprimento às determinações do ministro Alexandre de Moraes. Enviaremos ao STF o material solicitado e tornaremos públicas todas as imagens do dia 8 de janeiro", escreveu o ministro interino pelas redes sociais.

A ação cumpre a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que solicitou a quebra do sigilo das imagens do GSI no dia da invasão à sede dos Três Poderes. Com a decisão, todas as gravações deverão ser enviadas para investigação que está em andamento no Tribunal.



O GSI tinha informado ao STF que uma sindicância foi aberta em janeiro pelo órgão para apurar a conduta de agentes que estavam em serviço, mas as imagens da ação dos invasores não foram divulgadas em função do sigilo da investigação.