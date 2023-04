Ex-ministro do GSI Gonçalves Dias chega à sede da PF para depor sobre 8 de janeiro

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Gonçalves Dias chegou à sede da Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira, 21, para prestar depoimento sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, em Brasília.

A oitiva foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Imagens da área interna do Palácio do Planalto divulgadas pela primeira vez na quarta-feira, 19, pela CNN Brasil, mostram G. Dias , como é conhecido, e outros funcionários do GSI interagindo com os golpistas durante a invasão do prédio. Um dos servidores chegou a distribuir garrafas de água para os extremistas.

O escândalo levou o general a pedir demissão do governo. O pedido foi aceito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. G Dias é o primeiro ministro a cair em 109 dias da atual gestão.

Na decisão que determinou o depoimento de G Dias, Moraes apontou que as imagens revelam uma "atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI".

O ministro do STF destacou que já mandou, no mesmo dia dos atos golpistas, a PF obter todas imagens de câmeras de segurança do DF do dia 8 de janeiro. Também determinou, em 23 de fevereiro, que todos os militares que aparecem nas câmeras de segurança sejam ouvidos. A lista dos militares presentes seria fornecida pelo GSI.

